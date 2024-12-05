В Балашихе задержали жителя, который зарезал знакомую и бросил труп в подъезде

В Балашихе задержали местного жителя в возрасте 58 лет, который зарезал свою знакомую. Преступление было совершено 4 декабря, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина, находясь в квартире, на фоне личной неприязни нанес знакомой удар ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Чтобы избавиться от улик, злоумышленник вынес тело потерпевшей на лестничную клетку подъезда.

Мужчину установили и в кратчайшие сроки задержали. Выяснилось, что в 2006 году его уже судили за убийство. В 2014 году мужчина вышел на свободу после тюремного заключения. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.