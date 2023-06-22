В Башкирии два раза за день обрушился потолок у жилого дома, являющегося объектом культурного наследия

Активистка Архзащиты Уфы и правозащитница Эльза Маулимшина в своих социальных сетях опубликовала информацию, в которой рассказала о двух инцидентах в одном здании. ОКН «Казармы внутренней стражи», расположенный в центре Уфы, является объектом культурного наследия. При этом в здании проживают люди.

За 12 часов там произошло два происшествия. На разных концах объекта случилось обрушение потолка на втором этаже.

Сообщается, что четыре года назад в этом здании уже были такие ситуации. Памятник является одной из самый старых каменных построек столицы Башкирии.