В Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов

В Дагестане сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отношении правоохранителей. Задержана готовившая его женщина 1996 года рождения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в РФ международной террористической организации гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте», — сообщили в ФСБ.

У задержанной женщины изъяли все компоненты для изготовления взрывчатки. Также в ее средствах связи нашли переписку в Telegram с боевиком террористической организации, содержащую обсуждение планируемого подрыва и даже присягу террористической группировке.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали трех агентов украинских спецслужб. Их деятельность привела к взрыву в жилом здании в Ханты-Мансийске 12 апреля, вызвавшему пожар.