В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Кизилюртовском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщило МЧС по республике на своем сайте.

Землетрясение произошло в пятницу, 2 мая, в 5:49 утра по мск неподалеку от населенного пункта Инчха. Очаг находился на глубине 10 км. Какая-либо сейсмическая активность не ощущалась на поверхности. Также сообщается об отсутствии жертв и разрушений.