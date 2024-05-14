В Долгопрудном по горячим следам задержали жителя, который насмерть забил мужчину

В Долгопрудном по горячим следам задержали местного жителя, который избил до смерти мужчину. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Ранее возле одного из жилых домов города прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования был найден фрагмент записи с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин выносят тело потерпевшего из леса. После этого был установлен маршрут, ведущий к дому, где ранее проживал потерпевший.

Затем были установлены очевидцы конфликта и сам подозреваемый. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Выяснилось, что подозреваемый вместе со знакомым в ночные часы пришел в заброшенный дом, где в прошлом проживали его родные. Там он обнаружил неизвестного мужчину и избил его. После этого вместе с приятелем злоумышленник вынес тело на улицу и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.