В Долгопрудном по горячим следам задержали жителя, который насмерть забил мужчину
Фото: [t.me/gsuskmosobl]
В Долгопрудном по горячим следам задержали местного жителя, который избил до смерти мужчину. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.
Ранее возле одного из жилых домов города прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования был найден фрагмент записи с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин выносят тело потерпевшего из леса. После этого был установлен маршрут, ведущий к дому, где ранее проживал потерпевший.
Затем были установлены очевидцы конфликта и сам подозреваемый. Им оказался местный житель 1985 года рождения.
Выяснилось, что подозреваемый вместе со знакомым в ночные часы пришел в заброшенный дом, где в прошлом проживали его родные. Там он обнаружил неизвестного мужчину и избил его. После этого вместе с приятелем злоумышленник вынес тело на улицу и скрылся.
Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.