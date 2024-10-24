В Долгопрудном задержали мужчину, который зарезал родную сестру. Преступление было совершено 24 октября, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

Родственники приехали в администрацию Долгопрудненского кладбища. В здании мужчина внезапно схватил нож и не менее двух раз ударил им сестру в шею. От полученных ранений та скончалась.

Злоумышленника задержали. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы преступления.