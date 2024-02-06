В Дубне спасли кота, который застрял в приоткрытом окне

Подмосковные спасатели оказали помощь коту, который застрял в приоткрытом окне квартиры в Дубне. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что хотела проветрить квартиру и вертикально приоткрыла окно. В этот момент ее питомец захотел пролезть через окно на балкон и застрял.

Жительница пыталась освободить кота самостоятельно, но ничего не получилось. Тогда она вызвала на помощь спасателей. Прибывшие на место специалисты отжали пластиковое окно и освободили животное.

«Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что ему хотят помочь», - отметил замначальника ведомства Михаил Паленов.

Ветеринары предупреждают, что окна, приоткрытые вертикально, чрезвычайно опасны для кошек. Если животное застрянет в таком проеме, самостоятельно выбраться оно не сможет. При этом происходит нарушение кровообращения и сильное сдавливание внутренних органов, ребер и позвоночника. Даже за 15-20 минут в таком положении питомец может погибнуть или остаться парализованным.