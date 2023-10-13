В Егорьевске задержали местного жителя, который дубинкой забил насмерть мужчину

В Егорьевске задержали местного жителя, который дубинкой забил насмерть человека, сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. Инцидент произошел на территории СНТ «Сирень».

Накануне вечером житель в возрасте 29 лет заметил у одного из жилых домов двоих мужчин, которые, как ему показалось, искали закладку с наркотиками. Подозреваемый сделал мужчинам замечание, из-за чего между ними возник конфликт.

В ходе ссоры житель избил одного из мужчин дубинкой, нанеся ему как минимум пять ударов в область головы. В результате тот скончался, его тело обнаружили на следующий день под ветками деревьев в лесу.

Второй мужчина в ходе потасовки успел сбежать и сообщить о случившемся родственникам потерпевшего. Те обратились в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, он во всем сознался и раскаялся.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.