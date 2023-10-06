В Электростали возбудили дело после гибели электромонтера на заводе

В Электростали возбудили уголовное дело после гибели пожилого рабочего на производстве, сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, однако заключение Госинспекции труда было получено в текущем месяце.

По информации ведомства, мужчина в возрасте 73 лет работал электромонтером на металлургическом заводе. В один из дней он ремонтировал электрокар в не предназначенном для этого месте. Во время работ загорелась электропроводка электромобиля, и он наехал на рабочего.

Мужчина получил тупую травму грудной клетки и на следующие сутки скончался.

В рамках расследования были допрошены свидетели случившегося, изучены журналы инструктажа. В результате было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.