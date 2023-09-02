В Госдуме предложили обложить дорожным налогом электросамокаты

Депутат нижней палаты парламента Александр Якубовский предложил обязать владельцев электросамокатов проходить регистрацию этих транспортных средств в Госавтоинспекции и платить за их использование дорожный налог. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.