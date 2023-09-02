В Госдуме предложили обложить дорожным налогом электросамокаты
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Депутат нижней палаты парламента Александр Якубовский предложил обязать владельцев электросамокатов проходить регистрацию этих транспортных средств в Госавтоинспекции и платить за их использование дорожный налог. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.
По его мнению, жителям РФ следует сдать экзамен на получение прав управления электросамокатом, зарегистрировать его в ГИБДД и иметь регистрационный номер на транспортном средстве.
Парламентарий уточнил, что данная мера позволит избежать введения жестких мер по ограничению скорости.