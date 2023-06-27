В Хабаровске подросток повис на третьем этаже жилого дома

В Хабаровске произошло ЧП. Несовершеннолетний ребенок оказался ночью на водоотливе пластикового окна, его жизнь спасли сотрудники МЧС и передали подростка родителям, сообщает transsibinfo.com .

В службу спасения около часа ночи поступило сообщение о том, что на третьем этаже жилого дома повис подросток. Спасатели незамедлительно выехали на вызов. 13-летний парень держался за водоотлив пластикового окна многоэтажки, когда прибыли сотрудники МЧС, ребенок находился на грани обморока.

С помощью приставной лестницы один из спасателей поднялся наверх и помог ребенку спуститься. Пострадавшего передали родителям. С подростком все было в порядке, медицинская помощь ему не потребовалась.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.