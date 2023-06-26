В Хабаровском крае нашли опасную рыбную закуску

В Хабаровском крае продукция одного из местных производителей была отправлена на проверку в лабораторию Россельхознадзора, результаты контроля оказались не утешительными, сообщает transsibinfo.com .

Рыбную закуску специалисты проверяли одновременно по двум показателям качества и безопасности — на микробиологические и физико-химические показатели.

В ходе исследования были выявлены нарушения по массовой доле поваренной соли в готовой продукции. При нормативных значениях от 4 до 7%, фактические показатели составили всего 3,7%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что были нарушены установленные стандарты и технологии производства.

Результаты проверки переданы производителю для устранения возникшей проблемы.