В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации

В Охотском районе Хабаровского края зафиксировано два крупных очага возгорания в лесу, в связи с чем в данной местности введен режим ЧС, сообщает transsibinfo.com .

В данный момент на территории Хабаровского края специалистами зарегистрировано три лесных пожара. Их суммарная площадь составляет около трех тысяч гектаров. Два очага возгорания являются крупномасштабными и находятся в отдаленных и труднодоступных местах. Для борьбы с огнем привлечено 42 спасателя.

Представители министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщают, что пламя возникло в связи с летними грозами.

Минлесхоза Хабаровского края отмечают, что сложившуюся ситуацию усложняет засуха и стабильная жаркая погода. Для ликвидации возгораний в труднодоступных местах МЧС привлекло специальную авиацию.