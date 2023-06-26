В Хакассии детская шалость обойдется родителям в миллион рублей

Трое несовершеннолетних детей из села Боград в Республике Хакассия подожгли сухую траву, в результате чего пламя охватило лес. Родителям придется заплатить 976 тысяч компенсации за шалость подростков, сообщает newkhakasiya.online .

Дети отравились на прогулку по лесу, в ходе которой они решили поджечь сухостой. Огонь мгновенно начал распространяться. Юные нарушители пытались устранить возгорание собственными силами, но у них ничего не вышло. Через два часа пламя охватило пять гектаров леса.

В связи с тем, что подростки еще не достигли определенного возраста, из не смогли привлечь к ответственности. Происшествие случилось в мае прошлого года, но судебные разбирательства завершились только сейчас. За проступок детей семья заплатит 976 тысяч рублей. Однако Министерство лесного хозяйства считает, что такого наказания недостаточно. По мнению властей, компенсацию необходимо увеличить до 4,6 миллионов рублей. Такая сумма сможет покрыть ущерб лесному фонду и траты на работу пожарных.