В ХАМАС заявили, что Израиль за два месяца не достиг целей своей операции в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что армия Израиля не достигла целей своей операции в секторе Газа, которая продолжается уже два месяца.

В заявлении движения говорится, что это произошло ввиду героического сопротивления палестинцев.

Обращение ХАМАС было обнародовано по случаю годовщины палестинской интифады 1987 года.

Только за минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям в секторе Газа.