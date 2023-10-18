В Химках проводится проверка после школьной драки, в ходе которой подросток потерял сознание

В Химках началась проверка после драки в одной из школ муниципалитета, в ходе которой учащийся потерял сознание. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья.

Инцидент произошел шестнадцатого октября. Один из девятиклассников, находясь в здании школы, ударил своего сверстника из параллельного класса кулаком по голове.

«Пострадавший от удара потерял сознание, впоследствии ему была оказана необходимая медицинская помощь», - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки городская прокуратура установит все обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность учащихся.