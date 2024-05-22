В Истре пару, чей малолетний ребенок был найден с переломами, лишили родительских прав

Мужчину и женщину в Истре лишили родительских прав после того, как их малолетний ребенок был обнаружен с переломами и травмами. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

«В соответствии с заключением прокурора решением Истринского городского суда удовлетворены исковые требования о лишении родительских прав и взыскании алиментов с родителей малолетнего», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводится дознание по уголовным делам в отношении матери мальчика по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, а также в биологического отца по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.

Сам ребенок сейчас находится в Семейном центре помощи семье и детям «Созвездие». Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Дальнейшее устройство мальчика в семью находится на контроле прокуратуры.

Ребенка в возрасте полутора месяцев с переломами, ушибами и гематомами госпитализировали из квартиры в Глебовском в марте текущего года. В ходе осмотра помещения было установлено, что жилище находится в неудовлетворительном состоянии.