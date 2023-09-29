В Кашире задержали мошенника, похитившего у пенсионерки 700 тысяч рублей

Полицейские в Кашире задержали мошенника, который похитил у пенсионерки семьсот тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 92 лет. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и заверили в том, что ее дочь виновна в совершении ДТП.

Для урегулирования вопроса злоумышленники потребовали деньги и отправили за ними курьера. Сумма причиненного женщине ущерба составила семьсот тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Ступино в возрасте 29 лет. Мужчина уже был судим. Сейчас он находится под стражей.