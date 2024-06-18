В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера Садыкова

В Киеве совершено покушение на известного оппозиционера из Казахстана Айдоса Садыкова, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинские правоохранительные органы.

Киллер выстрелил Садыкову в голову, когда тот подошел к автомобилю на улице Ярмолы.

Садыков выжил, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве оппозиционер проживал с 2014 года, он имел официальный статус беженца. Садыков регулярно критиковал казахские власти, поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года, заявлял, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является «марионеткой Кремля».

У себя на родине Садыков объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни».

Полиция ищет киллера.