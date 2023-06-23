В Кисловодске поступила информация о минировании торгового центра

23 июня в очередной раз поступили анонимные звонки, в которых было сказано о минировании здания в Кисловодске. Неизвестные заявили, что в ТЦ «Сити Центр» находится взрывное устройство начиненное ртутными капсулами, сообщает newstracker.ru .

После сообщений из здания эвакуировали всех людей. Для проверки сведений в торговый центр прибыли спецслужбы. В ходе осмотра объекта взрывные устройства не нашли. Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее источник сообщал, что в Минераловодском округе также появилась информация о взрывчатке в одном из учебных заведений.