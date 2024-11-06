В Красногорске толпа мигрантов избила женщину из-за замечания об алкоголе

В Красногорске группа иностранцев напала на местную жительницу из-за замечания. Инцидент произошел в продуктовом магазине, передает 360 .

Так, женщина в ночное время вышла на улицу, чтобы выгулять собаку. Во время прогулки она заметила, что в небольшом магазине продается алкоголь. Незаконная продажа спиртных напитков была организована мигрантами.

Жительница сделала иностранцам замечание. В ответ те накинулись на нее толпой и избили, а также разбили телефон и сорвали драгоценности.

Женщина обратилась в травмпункт, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребра и пальца, тупую травму живота.