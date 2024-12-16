В Красногорске задержали женщину, которая нанесла мужу смертельное ранение ножом из-за постоянных побоев

В Красногорске задержали местную жительницу в возрасте 45 лет, которая нанесла своему мужу смертельное ранение ножом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел на кухне квартиры, где проживали супруги. Женщина ударил мужа ножом в область ноги и задела артерию. Мужчину госпитализировали, однако в тот же день он скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что женщина нанесла супругу ранение из-за того, что тот злоупотреблял спиртным и избивал ее.