В Красногорске завели дело на двоих подростков, которые ударили девочку шокером и растлили ее

В Красногорске возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, которые растлили девочку 2010 года рождения. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По информации ведомства, преступление было совершено 21 мая. Подростки в возрасте пятнадцати и шестнадцати лет находились с потерпевшей в автомобиле. Там они несколько раз ударили девочку шокером, после чего растлили ее.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.