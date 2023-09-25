В Люберцах задержали местного жителя, который напал на бригаду скорой помощи

В Люберцах задержали местного жителя 1985 года рождения, который напал на бригаду скорой медпомощи. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Медики получили вызов о том, что на проезжей части Лесной улицы в Дзержинском обнаружен мужчина с травмами.

На место выехала скорая. Специалисты бригады осмотрели мужчину и решили отвезти его в травмпункт. По дороге тот начал неадекватно себя вести и ругаться, пытался сломать медицинское оборудование. После этого он вынул складной нож и чуть не ударил им одного из медиков.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали агрессора. В результате инцидента никто не пострадал.