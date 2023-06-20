В Минобороны Украины ищут новые критерии оценки успешности контрнаступления

По ее словам, есть и другие критерии эффективности военных действий. Какие именно, замминистра уточнять не стала.

Так называемое «украинское контрнаступление» продолжается более двух недель. ВСУ не добились не добились прорыва ни на одном направлении. По данным Минобороны РФ на 14 июня, только на линии соприкосновения украинские войска потеряли 7,5 тысяч человек. Это без учета тех, кто был уничтожен высокоточным российским оружием, даже не добравшись до фронта.

Маляр пообещала, что «самый большой удар еще впереди».