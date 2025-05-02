В Монако по запросу Украины задержали сына экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сына экс-главы завода «Мотор Сич» Богуслаева задержали в Монако
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В Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ) задержан сын экс-главы компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.
Богуслаев обвиняется в оказании помощи отцу Вячеславу в «незаконном присвоении контрольного пакета акций предприятия и последующей его перепродаже за $650 млн». По данным СБУ, на его вилле уже проведен обыск. Другие детали пока не приводятся.
Помимо всего прочего, СБУ добавила в список обвинений против Вячеслава Богуслаева «незаконное присвоение» активов «Мотор Сич» и «отмывание денег». Это помимо госизмены.
Напомним, Вячеслава Богуслаева арестовали в октябре 2022 года, в ноябре того же года на его имущество был наложен арест. Предприятие «Мотор Сич» в ноябре 2022 года было изъято и передано в управление Минобороны Украины. По словам адвокатов, за время содержания под стражей Богуслаев перенес клиническую смерть.
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