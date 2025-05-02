В Монако по запросу Украины задержали сына экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

В Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ) задержан сын экс-главы компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

Богуслаев обвиняется в оказании помощи отцу Вячеславу в «незаконном присвоении контрольного пакета акций предприятия и последующей его перепродаже за $650 млн». По данным СБУ, на его вилле уже проведен обыск. Другие детали пока не приводятся.

Помимо всего прочего, СБУ добавила в список обвинений против Вячеслава Богуслаева «незаконное присвоение» активов «Мотор Сич» и «отмывание денег». Это помимо госизмены.