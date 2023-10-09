В Московской области снижается аварийность на дорогах благодаря комплексу мер

Подмосковье – огромный регион с развитой сетью трасс и дорог. Главной задачей последних лет стало снижение аварийности и смертности в ДТП. Для этого в Московской области активно реализуют проект «Безопасные и качественные дороги». Что удалось сделать за этот год, «Подмосковье сегодня» рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Смысл нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в том, чтобы привести трассы в такое состояние, при котором они несли как можно меньше угроз и водителям, и пешеходам. К примеру, одной из мер стали металлические барьерные ограждения. Они монтируются по обочинам дорог или между полосами и помогают водителям в случае ДТП не съехать в кювет, а значит, снижается риск переворота автомобиля, его падения.

Как отметил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, такие ограждения устанавливают там, где чаще всего происходят аварии.

«В рамках реагирования на произошедшие аварии дорожные службы обустроили больше 100 участков дорог металлическими барьерными ограждениями протяженностью порядка 34 км», – отметил он.

Больше всего ограждений – 10 км – установили в Раменском, 5 км – в Ленинском округе. А всего они появились более чем в 20 муниципалитетах.

Фото: [ пресс-служба мтди мо ]

ШУМОВОЙ ЭФФЕКТ

Еще один важный способ снизить риск тяжелых аварий – обустраивать на дорогах так называемые шумовые полосы. В этом году на трассах региона сделали 40 комплектов таких полос. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, работы выполнены в местах, где очень важно привлечь внимание водителей к соблюдению скоро стного режима.

По словам Алексея Гержика, такой способ применяют перед пешеходными переходами и перекрестками, выездами на магистрали и железнодорожными переездами. То есть даже если человек за рулем задумался, внимание к дороге вернет шум, который возникнет при наезде на полосы. Всего планируется в этом году нанести 50 участков шумовых полос.

Лидером по обладанию такими участками стала дорога Панино – Малино, которая соединяет городские округа Раменское и Ступино – здесь обустроили 19 шумовых полос. Несколько участков нанесли на дороге Ступино – Соколова Пустынь в Ступине и в селе Семеновское Можайского округа, в других муниципалитетах.

БОЛЬШЕ СИГНАЛОВ

Ну и, конечно, светофоры. Это один из важнейших элементов на дороге. Их в Подмосковье обновляют не первый год. В 2023-м уже появилось 80 из запланированных к установке 200 новых светофорных объектов.

«Мы провели установку порядка 30 светофоров типа Т-1 и 55 светофоров типа Т-7», – уточнил Алексей Гержик.

«Яркие глаза» Т-1 появились в 17 округах, в том числе на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Краснополянской улице в Лобне, а также в Щелкове, Сергиевом Посаде, Луховицах, Одинцове, Рузе и других округах. Т- 7 – в 24 муниципалитетах.

Фото: [ кирилл искольдский ]

ИДЁМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

Кроме того, в Московской области появились больше 8 тыс. знаков направления поворотов, или так называемые «шевроны». Они помогают водителям ориентироваться перед крутыми поворотами и обязательны там, где их радиус менее 30 м.

Сейчас знаки установлены в 28 округах. Более 1,1 тыс. установили на 43 участках дорог Сергиево-Посадского округа. В Зарайске установили порядка 770 «шевронов», в Кашире – свыше 750.

До конца года планируется смонтировать еще 2 тыс. объектов.

СВЕТЛАЯ «ЗЕБРА»

Важная история – пешеходные переходы. Раньше многие из них были просто незаметны в темноте или в плохую погоду. Сейчас ситуация постепенно исправляется благодаря дополнительной подсветке, которую устанавливают рядом с «зебрами». Только в городах и поселках в этом году появилось порядка 200 таких ярких точек.

«Подсветка улучшает видимость как перехода, так и подхода к нему, привлекая внимание водителей и повышая безопасность пешеходов», – говорит Гержик.

Подсветка появилась у остановки Лесные поляны между деревнями Рыбушкино и Иваньево Одинцовского округа, на Егорьевском шоссе в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа, на Носовихинском шоссе у остановки Сады луч в поселке им. Воровского в Богородском округе и многих других.

К слову, впервые подсветки на переходах стали монтировать в 2019 году и с тех пор количество ярких «зебр» выросло до 4 тыс.

ЗОНА ПЕШЕХОДА

Ни для кого не секрет, что нередко аварии происходят с пешеходами, идущими по обочинам. Именно поэтому там, где поток людей велик, строят тротуары.

«Для безопасности пешеходов тротуары оборудуют барьерными и пешеходными ограждениями, а для комфортного передвижения маломобильных граждан – тактильной плиткой, съездами или пониженным бордюрным камнем», – подчеркнул Гержик.

Больше всего – 4,5 км – обустраивают в Орехово-Зуеве, 2,7 км в Егорьевске. Всего до конца года построят более 60 км новых тротуаров более чем в 28 округах.