В Можайске прошло тактико-специальное учение по пресечению теракта на объекте войсковой части

Оперативный штаб УФСБ РФ по городу Москве и Московской области провел в Подмосковье тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части, расположенной в Можайске.

В ходе учения были проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения теракта на военных объектах ВС РФ.

По итогам прошел разбор состоявшегося учения и выработаны меры по взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом в регионе.

Жителей региона призвали быть бдительными и обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и предметы, брошенные автомобили. В случае обнаружения бесхозного предмета следует сразу обратиться в полицию. Трогать предмет ни в коем случае нельзя. Также следует сделать все возможное для того, чтобы люди отошли как можно дальше от находки.