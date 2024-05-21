В Мытищах осудят сотрудницу предприятия, где в 2019 году произошел пожар на газопроводе

В Мытищах перед судом предстанет бывшая сотрудница предприятия, где в 2019 году произошел пожар на газопроводе, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в Челобитьево. Старший мастер цеха предприятия получила от слесарей-обходчиков информацию о наличии мусора на участке, расположенном в пределах охранной зоны газопровода.

Сотрудница не передала руководству информацию о нарушении правил эксплуатации газопровода и ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

В результате бездействия в июле газопровод был поврежден. Из-за этого произошел выброс природного газа в атмосферу, его возгорание и, как следствие, пожар. В результате погибла женщина. Еще пятнадцать человек получили травмы. Также сумма причиненного имущественного ущерба превысила 437 миллионов рублей.

Уголовное дело передали в Мытищинский городской суд.