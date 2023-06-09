В Мытищах задержали жителя, который угрожал оружием в банке

В Мытищах задержали местного жителя, который угрожал оружием сотрудникам одного из банков города. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в банке, расположенном на улице Мира. В помещение пришел мужчина с предметом, конструктивно схожим с оружием, и начал угрожать людям.

На место прибыли охранники, которые задержали нарушителя. Мужчину передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что злоумышленник – местный житель 1982 года рождения. Правоохранители изъяли пневматический пистолет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.