В Нижегородской области мужчина упал с моста

В Нижнем Новгороде случилось происшествие на Молитовском мосту. С него упал мужчина и чудом выжил, сообщает newsnn.ru.

Житель Нижнего Новгорода упал в воду с моста. Недалеко от места происшествия находились рыбаки. Они спасли пострадавшего, вытащив его из воды. Мужчины причалили к берегу реки. Очевидцы произошедшего вызвали сотрудников экстренных служб. На месте события работали семь спасателей и две единицы техники, одна из которых — лодка «Кальмар».

Пострадавший из-за полученных травм не смог передвигаться сам, поэтому его на носилках отнесли в автомобиль скорой помощи. После осмотра медики экстренно госпитализировали нижегородца в больницу.

Подробности инцидента на данный момент остаются неизвестными.