В Омске два парня пострадали в страшном ДТП с грузовиками

Сегодня утром в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Информация об инциденте поступила в полицию в 11:20, сообщает gorod55.ru .

По информации правоохранительных органов столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Иртышская Набережная и Рождественского. За рулем грузового автомобиля TATA находился мужчина 1983 года рождения, в ходе движения он потерял управление и влетел в стоявший автомобиль ЗИЛ. В момент ДТП внутри второй машины был мужчина 1960 года рождения.

В ТАТА кроме водителя были 16-летний и 20-летний парни. Они и пострадали в результате столкновения. Врачи оказали им медицинскую помощь. Полиция проводит проверку по факту происшествия.