В Омской области несовершеннолетний водитель устроил погоню с полицейскими

В Омской области 15-летний парень взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься. Однако транспортное средство было замечено сотрудниками ДПС, подросток попытался скрыться, но у него ничего не получилось, сообщает gorod55.ru .

Минувшей ночью около 00:50 часов в селе Воскресенка Калачинского района полицейские увидели ВАЗ-21030. Инспекторы потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал их и увеличил скорость.

Сотрудникам полиции все же удалось остановить транспортное средство, тогда стало известно, что за рулем находился 15-летний школьник. Мать, у которой он взял автомобиль, вызвали на место событий. Женщина отметила, что ее разрешения сын не спрашивал и самовольно уехал на машине.

На родительницу составлен ряд административных протоколов. Подростка из-за произошедшего поставили на учет.