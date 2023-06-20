В Пермском крае во время крупного пожара сгорели домашние птицы

Сегодня ночью в 0:44, в селе Трун Чернушинского городского округа случился пожар в частном доме. На место происшествия прибыли 15 спасателей и пять единиц техники, сообщает properm.ru .

После прибытия огнеборцев выяснилось, что на территории участка загорелись постройки. Пламя охватило баню, две конюшни и пристройку, в которой хранилось сено. По словам ГУ МЧС России по Пермскому краю, от огня пострадало 90 квадратных метров построек. Среди людей пострадавших нет. Сообщается, что в результате инцидента погибли 15 куриц, информации о лошадях нет.

Пламя было потушено в 1:30. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, также идет работа по установлению причин возгорания. Власти призывают осторожнее обращаться с огнем и соблюдать необходимые меры безопасности.