В Подмосковье арестовали мужчину, который зарезал родную сестру в Долгопрудном

В Подмосковье заключили под стражу мужчину, который накануне зарезал родную сестру в Долгопрудном. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, злоумышленника арестовали на срок до 24 декабря текущего года включительно.

Помимо этого, выяснилось, что преступление было совершено на почте затяжного конфликта между родственниками из-за принадлежащего фигуранту имущества и недвижимости.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел с сестрой в администрацию Долгопрудненского кладбища и там как минимум два раза ударил родственницу ножом в шею. Женщина скончалась.