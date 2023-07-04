В Подмосковье ежедневно работают над снижением аварийности на дорогах

На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД. В нашем регионе госавтоинспекторы постоянно несут вахту на дорогах, стараясь обеспечить максимум безопасности всем участникам дорожного движения.

Они проводят многочисленные тематические рейды, во время которых, например, выявляют водителей, незаконно управляющих мототехникой, совершающих маневры с выездом на встречку, также проверяют, используют ли родители детские кресла в машинах. К слову, только майский профилактический рейд «Трезвый водитель» в Подмосковье выявил сотни выпивших людей, некоторые из которых сели за руль, уже будучи лишенными прав.

Кроме того, сотрудники ГИБДД регулярно проводят социальные кампании, различные мероприятия и уроки в школах, парках, скверах и на других площадках, вплоть до выездных сессий в детские летние лагеря, где в подробностях и на примерах рассказывают о важности соблюдения правил.

«Сегодняшний этап развития Госавтоинспекции неразрывно связан с техническим прогрессом. Дорога становится все интеллектуальнее, что, безусловно, требует совершенствования и модернизации механизмов контроля за соблюдением ПДД», – считает автоэксперт Алексей Щеглов.

В распоряжении сотрудников ГИБДД целый арсенал современных технических средств. С 2008 года обеспечивать соблюдение Правил дорожного движения и повышать уровень безопасности помогают комплексы фотовидеофиксации.

Как утверждает директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский, такие установки дают свои результаты.