В Подмосковье иностранец избил жителя Королева бейсбольной битой

В Подмосковье иностранный гражданин избил жителя Королева бейсбольной битой. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ГСУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью на дороге. Между жителем области и иностранцем возник конфликт. Причиной ссоры стало то, что автомобиль мигранта был припаркован на проезжей части.

В ходе словесной перепалки иностранец и его знакомые избили потерпевшего битой.

Сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства случившегося.