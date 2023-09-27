В Подмосковье иностранец избил жителя Королева бейсбольной битой
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В Подмосковье иностранный гражданин избил жителя Королева бейсбольной битой. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ГСУ СКР по региону.
Инцидент произошел ночью на дороге. Между жителем области и иностранцем возник конфликт. Причиной ссоры стало то, что автомобиль мигранта был припаркован на проезжей части.
В ходе словесной перепалки иностранец и его знакомые избили потерпевшего битой.
Сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства случившегося.