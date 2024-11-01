В Подмосковье осудят иностранца, который в 2022 году зарезал 25-летнюю девушку

В Подмосковье перед судом предстанет уроженец Таджикистана 1965 года рождения, который зарезал знакомую — 25-летнюю жительницу Балашихи. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Преступление было совершено осенью 2022 года на территории частного домовладения в Салтыковке. Девушка приехала к мужчине в гости, после чего между ними произошла ссора. В результате злоумышленник нанес потерпевшей более тридцати ударов колюще-режущим предметом. От полученных ранений девушка скончалась на месте, и обвиняемый спрятал ее тело в грунте.

Вскоре после этого отец потерпевшей обратился в правоохранительные органы в заявлением о безвестном исчезновении дочери, и по факту случившегося завели уголовное дело.

В рамках расследования личность обвиняемого установили. Выяснилось, что у девушки имелся перед ним денежный долг. Место жительства мужчины осмотрели и обнаружили на территории следы крови. Злоумышленника задержали. Тело девушки нашли только весной 2024 года.