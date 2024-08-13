В Подмосковье осудят пятерых человек за мошенничество с квартирами, убийства и кражи

В Подмосковье перед судом предстанут пять членов преступного сообщества за кражи, мошенничество с квартирами трех человек и их убийство. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступления были совершены в период с начала 2019 года по май 2021-го в Электростали.

Злоумышленники находили одиноких пенсионеров с алкогольной зависимостью, входили к ним в доверие, а затем изготавливали поддельные договоры дарения квартир на членов группировки. Когда право собственности на жилье переходило к мошенникам, квартиры переоформляли на других подставных лиц, чтобы легализовать имущество.

Чтобы скрыть преступления, злоумышленники убили троих собственников недвижимости. Потерпевших напоили спиртным, в которое были примешаны наркотики, сильнодействующие препараты или отравляющие вещества. Одного из убитых вывезли в Павловский Посад и бросили на дороге, двоих вывезли во Владимирскую область, где сбросили их тела в овраг.

От продажи квартир преступники получили почти четырнадцать с половиной миллионов рублей. Кроме того, они похитили два автомобиля одного из потерпевших за полтора миллиона рублей, а также долгое время пользовались банковскими картами двоих жертв, на которые им поступала пенсия.

Отмечается, что в 2019 году руководители группировки привлекли к участию сотрудника полиции — участкового, который пользовался своими служебными полномочиями, покрывая действия злоумышленников и предоставляя им необходимую информацию.

Уголовное дело в отношении пяти членов группировки передали в Московский областной суд. Объем уголовного дела составляет 83 тома.