В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, который зарезал знакомого за отказ дать денег в долг

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине в возрасте 22 лет, который зарезал своего знакомого за отказ дать денег в долг. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

Как напомнили в ведомстве, преступление было совершено в конце прошлого года. Мужчина пришел к своему приятелю, проживавшему в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном, и попросил одолжить ему денег. Когда знакомый отказал, злоумышленник не менее 16 раз ударил его ножом в область груди.

Совершив убийство, мужчина похитил банковскую карту потерпевшего и скрылся. В дальнейшем он перевел деньги на счет букмекерской конторы. Тело потерпевшего обнаружил его брат.

Злоумышленника задержали в Пермском крае и доставили на допрос. На мужчину завели уголовное дело и заключили его под стражу.