В Подмосковье вынесли приговор иностранцу, совершившему преступления террористической направленности

В Подмосковье иностранного гражданина приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима за совершение ряда преступлений террористической направленности. Об этом сообщает ГСУ СКР по области.

По информации ведомства, мужчина в 2012-2016-м годах, находясь в Мытищах, стал членом террористической организации. После этого он регулярно встречался с различными лицами для обсуждения «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.).

Помимо этого, злоумышленник обеспечивал деньгами, военной формой, временным жильем лиц, которые были вовлечены в его деятельность, чтобы те принимали участие в боевых действиях. Он также помогал создавать аккаунты в соцсетях, в которых призывал совершать теракты в России.