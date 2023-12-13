В Подмосковье вынесли приговор женщине за незаконный оборот наркотиков

В регионе был вынесен приговор женщине, которая планировала сбыть синтетические наркотики в крупном размере. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

По информации ведомства, также в июле текущего года женщина все-таки осуществила сбыт наркотических средств на территории Одинцовского городского округа. В этом же месяце деятельность злоумышленницы пресекли, наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Женщину приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.