В Подмосковье за сутки ликвидировали серию лесных пожаров

В Московской области 24 мая одновременно боролись с тремя возгораниями в лесных массивах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства региона.

Сообщается, что первый пожар вспыхнул в Балашихе, в двух километрах от здания ВНИИПО. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые четыре часа сдерживали распространение огня.

Системы видеомониторинга помогли обнаружить еще два очага возгорания. В Воскресенском округе пожарные 2,5 часа тушили лес у поселка Хорлово, а в Орехово-Зуевском округе за два часа справились с огнем в районе деревни Слободище.

По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Все пожары в лесном фонде успешно ликвидировали.

По версии следствия, все три случая связаны с человеческим фактором. Специалисты устанавливают конкретные причины возгораний и ищут возможных виновников. В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена ответственность по КоАП или УК РФ.

Ранее сообщалось, в МЧС сообщили о количестве погибших в авариях и пожарах в Мособласти за день.