В Подмосковье задержали водителя, который пытался скрыться от полиции и устроил ДТП
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Подмосковье задержали водителя, который пытался скрыться от полиции и устроил дорожную аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сегодня днем на Зенинском шоссе в Люберцах правоохранители попытались остановить автомобиль каршеринга с заклеенными фрагментами государственного регистрационного знака.
Мужчина, находившийся за рулем машины, требования проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования он выехал на встречную полосу в Балашихе и столкнулся со служебной машиной.
В результате аварии никто из граждан не пострадал, однако были повреждены несколько транспортных средств.
Водителя задержали. Им оказался житель Люберец 2004 года рождения. Водительских прав у него не было. Также в автомобиле находились два пассажира. Всех троих доставили в отдел полиции.