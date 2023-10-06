В Подмосковье задержали водителя, который пытался скрыться от полиции и устроил ДТП

В Подмосковье задержали водителя, который пытался скрыться от полиции и устроил дорожную аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сегодня днем на Зенинском шоссе в Люберцах правоохранители попытались остановить автомобиль каршеринга с заклеенными фрагментами государственного регистрационного знака.

Мужчина, находившийся за рулем машины, требования проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования он выехал на встречную полосу в Балашихе и столкнулся со служебной машиной.

В результате аварии никто из граждан не пострадал, однако были повреждены несколько транспортных средств.

Водителя задержали. Им оказался житель Люберец 2004 года рождения. Водительских прав у него не было. Также в автомобиле находились два пассажира. Всех троих доставили в отдел полиции.