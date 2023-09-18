В Подмосковье завели уголовное дело на мужчину, который пытался убить свою жену

В Ленинском округе завели уголовное дело на мужчину, который пытался убить свою жену, передает ГСУ СКР по региону. По данным ведомства, преступление было совершено в минувшее воскресенье.

Мужчина 1982 года рождения вместе с женой 1993 года рождения и малолетней дочерью ехал на автомобиле по территории столичного региона. Во время поездки он нанес супруге по голове несколько ударов колющим предметом, а затем совершил ряд дорожных аварий.

Автомобиль, в котором находилась раненая женщина, был остановлен на территории Подмосковья. Пострадавшую отвезли в медучреждение, где провели ей операцию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотив совершенного преступления.