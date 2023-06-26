В Подмосковье завершается первый этап обработки земель от борщевика

Первый этап обработки земель от борщевика в Подмосковье подходит к завершению.

В настоящее время план выполнен на 98 процентов, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Он уточнил, что в рамках первого этапа обработано уже свыше двадцати тысяч гектаров земель.

«Стартовал второй этап обработки, в рамках которого обработали уже более 700 гектаров», — рассказал Филимонов.

Лидером по обработанным площадям в рамках второго этапа стал Талдомский городской округ. Там от борщевика расчистили свыше 600 гектаров. Также значительный объем работ по уничтожению опасного сорняка выполнен в Клину и Волоколамском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Московская область борется с борщевиком.