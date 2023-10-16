В Приморье два человека погибли в съехавшем в кювет туристическом автобусе

В Приморском крае произошло крупное ДТП с человеческими жертвами, сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС.

Авария произошла в Хасанском районе. Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, вылетел в кювет, потеряв управление.

Два человека погибли, многие пассажиры получили травмы. Всего в автобусе находилось 48 туристов.

К месту ДТП выехали спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь. Выясняются детали инцидента.

По предварительным данным, все пассажиры автобуса были гражданами России.