В Приморье несовершеннолетняя девочка впала в кому в результате ДТП

Жесткая авария произошла в Приморском крае. В Партизанском округе водитель Nissan Tiida ехал из Сергеевки в Находку, в ходе поездки транспортное средство летело с моста, пострадала 14-летняя девочка, которая находилась с ним в автомобиле, сообщает vostokmedia.com .

По словам сотрудников полиции, молодой человек, находящийся за рулем иномарки, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Далее автомобиль слетел с моста. В момент происшествия кроме водителя в машине находилась 14-летняя девочка. В результате ДТП пассажирка получила тяжёлые травмы и впала в кому, юноша не пострадал.

Правоохранительным органам удалось установить, что молодой человек не имеет водительских прав. В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента. После расследования ведомством будут приняты решения в соответствии с законодательством.