В Приморье загорелся иностранный корабль

Недалеко от города Находка произошел пожар на судне, следующем под флагом иностранного государства. Из 24 человек, находящихся на борту корабля в этот момент, двое пострадало, сообщает newizv.ru .

Сухогруз следовал из Китая в порт Восточный, когда случилось возгорание в его машинном отделении. В МЧС сообщили, что пострадавши моряков эвакуировали на сушу, им будет оказана медпомощь в городской больнице Находки.

По словам Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно Beks Force следовало под символом Маршалловых Островов. На корабле работали граждане Филиппин и Турции. В данный момент ведомство выясняет причины возгорания, а также им будет оценена работа экстренных служб, которые участвовали в ликвидации пожара и спасении экипажа.

