В Республике Хакассия сняли режим ЧС

В региональном Министерстве лесного хозяйства объявили о завершении действия режима ЧС. Это связано с тем, что в Хакассии все пожары устранены, ситуация нормализовалась.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 19 июня в Таштыпском районе. На момент принятия такого решения там было два действующих очага возгорания в лесах. Еще один пожар специалисты зафиксировали 20 июня. Сообщается, что пламя охватило 125 га лесного фонда.

За текущий год в Республике Хакассия устранили 42 возгорания в лесах. Площадь пожаров составила 2 438 га. Источник отмечает, что за такой же период в прошлом году спасатели ликвидировали 66 лесных возгораний, которые распространились на 16 045 га.